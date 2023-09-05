Белый дом рассчитывает на выделение Конгрессом дополнительных денег Киеву

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом ведет переговоры с Конгрессом, рассчитывая, что удастся убедить законодателей одобрить запрос президента Джо Байдена о дополнительном финансировании Украины.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом ведет переговоры с Конгрессом, рассчитывая, что удастся убедить законодателей одобрить запрос президента Джо Байдена о дополнительном финансировании Украины.
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