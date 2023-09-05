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Белый дом рассчитывает на выделение Конгрессом дополнительных денег Киеву

Белый дом рассчитывает на выделение Конгрессом дополнительных денег Киеву

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом ведет переговоры с Конгрессом, рассчитывая, что удастся убедить законодателей одобрить запрос президента Джо Байдена о дополнительном финансировании Украины.

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