❗ В крымский сафари-парк под Белогорском передали пострадавших от мазута птиц из Евпатории «Мы не ожидали, что объём поступающих птиц будет увеличиваться такими темпами.
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❗ В крымский сафари-парк под Белогорском передали пострадавших от мазута птиц из Евпатории «Мы не ожидали, что объём поступающих птиц будет увеличиваться такими темпами.