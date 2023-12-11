Авария на котельной в Тулуне: губернатор поручил провести проверки и привлечь виновных к ответственности

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил региональному министерству жилищной политики и энергетики, а также службе государственного жилищного и строительного надзора в рамках полномочий провести проверочные мероприятия по факту технологических нарушений на котельной в городе Тулуне, сообщает областное правительство.
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