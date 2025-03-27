Скончавшегося ведущего программы «Царь горы» назвали жизнерадостным человеком

Актер Мясников заявил, что скончавшийся телеведущий Веселкин любил жизнь Актер театра и кино Алексей Мясников назвал коллегу и ведущего программы «Царь горы» Алексея Веселкина, скончавшегося в возрасте 63 лет, жизнерадостным человеком.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии