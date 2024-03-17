В Архангельской области продолжается отбор объектов для благоустройства

За два дня участие в нём приняли более 34 тысяч жителей ПоморьяНапомним, что благоустраиваться территории будут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» — части нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России.
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