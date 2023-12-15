У львицы, привезённой из Мелитополя в Крым закончился карантин

У истощенной львицы, которую привезли из Мелитополя в Крым, закончился карантин. Совсем недавно животному по кличке Асада исполнилось пять месяцев и сейчас львица чувствует себя хорошо, пишет«КП-Крым» со ссылкой на директора парка львов «Тайган» Олега Зубкова.