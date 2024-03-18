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  • Игорь Петров
    Русские бомбардир...
  • Игорь Петров
    Схема тайной депо...
  • yumashev
    Вообще-то высылать нарушителей обратно в страну из которой нарушитель приехал нормальная практика. А как с ними будут...Схема тайной депо...

Русские бомбардировки разрушают укрепления украинских вооруженных сил под Угледаром

Русские бомбардировки разрушают укрепления украинских вооруженных сил под Угледаром

Русские бомбардировки разрушают укрепления украинских вооруженных сил под Угледаром Ирэн ОрлонскаяБои на Угледарском направлении за последние дни привлекли внимание общественности в связи с ожесточенными схватками на границе России в Белгородской и Курской областях.

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Игорь Петров
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