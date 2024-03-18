Русские бомбардировки разрушают укрепления украинских вооруженных сил под Угледаром Ирэн ОрлонскаяБои на Угледарском направлении за последние дни привлекли внимание общественности в связи с ожесточенными схватками на границе России в Белгородской и Курской областях.