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"Русский, мы обоср@лись!" - 2

Вообще  забавно      видеть    сюжеты,   перекликающиеся  с  моими     недавними   постами.Есть   такая    передача  "В  центре  Азии",  которая  идёт  на  России-24  по  выходным  и  рассказывает   о том,    а шо  там   у  казахов,  киргизов  и  прочих  наших  лимитрофных  небратьях   из  южного  подбрюшья  России.

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