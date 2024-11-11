Мужчина бесплатно жил в известном отеле Нью-Йорка: владельцы не могут подать на него в суд

Мужчина, обвиняемый в мошенничестве за то, что утверждал, что владеет знаменитым отелем на Манхэттене, в котором он прожил пять лет, не платя за это, был признан неспособным предстать перед судом, сообщает NBC News.
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