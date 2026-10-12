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Регионы России

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Циципас одержал победу над Фрицом на Shanghai Masters

Циципас одержал победу над Фрицом на Shanghai Masters

Циципас во второй раз в сезоне вышел в четвертьфинал турнира серии ATP 1000 — ранее он достиг этой стадии в Мадриде.

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