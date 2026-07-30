🎄Зимние каникулы в 2027 году будут короче на один день В новом учебном году зимние каникулы пройдут с 31 декабря по 10 января.
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🎄Зимние каникулы в 2027 году будут короче на один день В новом учебном году зимние каникулы пройдут с 31 декабря по 10 января.