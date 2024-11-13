Фронтовая сводка на 13 ноября. Ольговский лес – танки остановлены, в Судже поработал «Торнадо», Курахово – тяжелые бои

В Курской области войска группировки "Север" продолжают ожесточённое наступление в районе Новоивановки, пробивая укреплённую оборону противника и успешно отражая многочисленные контратаки элитных подразделений ВСУ.
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