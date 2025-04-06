На пляже в Анапе обнаружили неизвестное белое вещество

Неизвестное белое вещество обнаружили на пляжах в Анапе и ее окрестностях. Местные жители публикуют в сети кадры, на которых видно лежащие на берегу недалеко от воды «островки» этого вещества, сдалека похожего на снег.
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