В Бурятии завершено расследование уголовных дел по 30 эпизодам незаконных рубок в составе организованной группы

Следственной частью Следственного управления МВД Бурятии завершено расследование уголовных дел в отношении 15 жителей Улан-Удэ и районов республики, обвиняемых в совершении серии незаконных рубок в составе организованной группы в особо крупном размере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии