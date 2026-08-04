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Легче на 15% и прочнее прежнего: ТМК модернизировала бурильные трубы

Легче на 15% и прочнее прежнего: ТМК модернизировала бурильные трубы

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) поставила на месторождения Западной Сибири высокопрочные бурильные трубы с уменьшенной толщиной стенки — новое решение позволило снизить общий вес бурильной колонны на 15% при сохранении прочностных характеристик, сообщили в компании.

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