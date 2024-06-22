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Терапевт рассказала, сколько нужно двигаться для сохранения здоровья

Терапевт рассказала, сколько нужно двигаться для сохранения здоровья

При выборе уровня активности важно учитывать свое состояние.Низкая физическая активность является серьезной проблемой, которая может привести к развитию таких заболеваний, как ожирение, диабет, гипертония, ишемия, рак толстой кишки и молочной железы.

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