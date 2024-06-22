Терапевт рассказала, сколько нужно двигаться для сохранения здоровья

При выборе уровня активности важно учитывать свое состояние.Низкая физическая активность является серьезной проблемой, которая может привести к развитию таких заболеваний, как ожирение, диабет, гипертония, ишемия, рак толстой кишки и молочной железы.
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