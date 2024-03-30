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Астроном рассказал, как россиянам наблюдать за редкой кометой Понса–Брукса

Астроном рассказал, как россиянам наблюдать за редкой кометой Понса–Брукса

commons.wikimedia.org/Nielander (CC0) Желающим понаблюдать за редкой периодической кометой Понса–Брукса следует вооружиться биноклем или телескопом, поскольку объем трудно найти на небе, заявил в беседе с "Известиями" астроном Ярослав Турилов.

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