Астроном рассказал, как россиянам наблюдать за редкой кометой Понса–Брукса

commons.wikimedia.org/Nielander (CC0) Желающим понаблюдать за редкой периодической кометой Понса–Брукса следует вооружиться биноклем или телескопом, поскольку объем трудно найти на небе, заявил в беседе с "Известиями" астроном Ярослав Турилов.
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