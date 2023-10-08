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Реакция молниеносная - в Федерации мигрантов России назвали Думскую инициативу "бессмысленной и странной"

Реакция молниеносная - в Федерации мигрантов России назвали Думскую инициативу "бессмысленной и странной"

Politiki.net Мы граждане России только позволили себе обсудить инициативу поступившую на рассмотрение в Государственную Думу - о запрете приезжим работать в такси, школах и больницах, а президент Федерации мигрантов Вадим Коженов ее уже "зарубил".

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Комментарии
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Юрий кокин
Депутат с пустой головой.
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46 мин.
татьяна кирк
Россия - не  Родина Коженова! Так что &quot;наша&quot; - говорить он не имеет права !  Это на НАШЕЙ Родине творят бесчинства те, кого он защищает.  Пусть посмотрит в глаза матерям, чьих сыновей убили эти его  оголтелые эмигранты.  А он пособник этому  беспределу, так что скатертью дорога, &quot;законодатель&quot;  хренов!
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31 мин.
Наталья Голубева
Да он бабло с этих гастеров имеет,по-любому,вот и топит за них...
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1 мин.

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