Реакция молниеносная - в Федерации мигрантов России назвали Думскую инициативу "бессмысленной и странной"

татьяна кирк

Россия - не Родина Коженова! Так что "наша" - говорить он не имеет права ! Это на НАШЕЙ Родине творят бесчинства те, кого он защищает. Пусть посмотрит в глаза матерям, чьих сыновей убили эти его оголтелые эмигранты. А он пособник этому беспределу, так что скатертью дорога, "законодатель" хренов!