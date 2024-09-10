ТВЦ
ТВЦНовостиПередачиПолитикаСобытия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТВЦ

20 845 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Недогреева
    Давно надо признать,что сво -это война. И перевезти режим страны на военное положение. Отменить все свистопляски. Из,...Спецслужбы задерж...
  • Вадим Диканский
    Не, пора вооружать Кубу!!! 😉Блинкен повез Зел...
  • Евгений Саваровский
    По законам военного времени - к растрелу.Спецслужбы задерж...

Делягин: Шольц никому не нужен - даже в своей собственной Германии

Делягин: Шольц никому не нужен - даже в своей собственной Германии

Почему Олаф Шольц - один из главных покровителей киевского режима - заговорил о возможности переговоров с Россией? Стоит ли за этим желание потянуть время и дать Украине передышку? Или на Западе поняли, что курс на поддержание конфликта не только обречен на провал, но и затягивает европейскую экономику в глубокий кризис? На эти и другие вопросы в программе "События.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх