Делягин: Шольц никому не нужен - даже в своей собственной Германии

Почему Олаф Шольц - один из главных покровителей киевского режима - заговорил о возможности переговоров с Россией? Стоит ли за этим желание потянуть время и дать Украине передышку? Или на Западе поняли, что курс на поддержание конфликта не только обречен на провал, но и затягивает европейскую экономику в глубокий кризис? На эти и другие вопросы в программе "События.