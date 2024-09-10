Делягин: Шольц никому не нужен - даже в своей собственной Германии

Почему Олаф Шольц - один из главных покровителей киевского режима - заговорил о возможности переговоров с Россией? Стоит ли за этим желание потянуть время и дать Украине передышку? Или на Западе поняли, что курс на поддержание конфликта не только обречен на провал, но и затягивает европейскую экономику в глубокий кризис? На эти и другие вопросы в программе "События.
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