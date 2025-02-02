Илон Маск раскрыл схему одобрения платежей террористам в Минфине США

Тревожную информацию о деятельности министерства финансов США раскрыл руководитель ведомства по повышению эффективности американского правительства (DOGE) Илон Маск 1 февраля на своей странице в соцсети в X.
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