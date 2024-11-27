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  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

НАТО высадились под Курском? Кого подбили российские БПЛА

Расчет БПЛА группы «Аида» спецназа «Ахмат» обнаружил и ликвидировал отряд военнослужащих, облаченных в НАТОвскую форму, в одном из лесных массивов к северо-востоку от Суджи в Курской области, сообщил РИА Новости оператор БПЛА с позывным «Элджей».

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