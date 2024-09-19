Лавров: Россия полностью готова отстаивать собственные интересы в Арктике

НАТО наращивает учения, связанные с потенциальными кризисами в регионе Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью для цикла документально-постановочных фильмов «Советский прорыв», что РФ полностью готова отстаивать свои интересы в Арктике в военном, политическом и военно-техническом плане.