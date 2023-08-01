Успехи Евромайдана. Число рождений на территории У упало в 2,5 раза в сравнении с золотым веком ЯнуковичаЕсли при прохфессоре Януковиче рождалось 500 тыс детей в год, то в 23 году менее 100 000 за первое полугодие, вряд ли второе будет лучше.