Будто сговорились: Пресса Запада получила заказ на "скорое падение Киева"

Американское, британское и французское издания в один день опубликовали громкие материалы, заявив о разочаровании властей США и Европы украинским проектом, предрекая скорое "падение Киева" - сроки от нескольких месяцев до нескольких недель.
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