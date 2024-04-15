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Политический вестник

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Будто сговорились: Пресса Запада получила заказ на "скорое падение Киева"

Будто сговорились: Пресса Запада получила заказ на "скорое падение Киева"

Американское, британское и французское издания в один день опубликовали громкие материалы, заявив о разочаровании властей США и Европы украинским проектом, предрекая скорое "падение Киева" - сроки от нескольких месяцев до нескольких недель.

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