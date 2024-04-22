Летчик Краснопёров: РФ не причастна к кибератакам на систему GPS в Европе

Пилот ВКС Российской Федерации и военный эксперт Андрей Красноперов поделился сведениями о том, что держава не стала бы проводит кибернетические атаки, нацеленные на GPS в европейских державах, ведь это может навредить и российской авиации.
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