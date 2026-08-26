Почти 500 заявок от российских медиа и студентов вузов поступило на соискание национальной премии «Финкор»

Завершился прием заявок на национальную премию в области журналистики по направлениям экономики и финансов «Финкор», на нее поступило почти 500 заявок, об этом сообщила заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
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