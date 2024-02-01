Death Stranding 2 получила окончательное название и полный странностей 10-минутный т...

Death Stranding 2 получила окончательное название и полный странностей 10-минутный трейлерКак и предполагалось, одной из премьер нового выпуска State of Play стал сиквел курьерского экшена Death Stranding от Kojima Productions.
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