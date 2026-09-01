Во Владивостоке в рамках ВЭФ открылась выставка импрессионизма

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. 30 произведений русских художников-импрессионистов представили на выставке, ставшей частью культурной программы Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
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