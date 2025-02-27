🗓 Роструд напомнил о переносе выходного в честь 8 Марта на июнь Дополнительный выходной перенесён на 13 июня, чтобы продлить празднование Дня России, который отмечается 12 июня.
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🗓 Роструд напомнил о переносе выходного в честь 8 Марта на июнь Дополнительный выходной перенесён на 13 июня, чтобы продлить празднование Дня России, который отмечается 12 июня.