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США выдали России обвиняемого в растлении ребёнка 45-летнего Игоря Лекомцева

США выдали России обвиняемого в растлении ребёнка 45-летнего Игоря Лекомцева

Власти США выдали России 45-летнего Игоря Лекомцева, который обвиняется в растлении детей.В отношении мужчины возбудили уголовное дело по тяжкой 132 статье, а именно 4-й её части – Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

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