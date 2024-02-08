США выдали России обвиняемого в растлении ребёнка 45-летнего Игоря Лекомцева

Власти США выдали России 45-летнего Игоря Лекомцева, который обвиняется в растлении детей.В отношении мужчины возбудили уголовное дело по тяжкой 132 статье, а именно 4-й её части – Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.