WSJ: Трамп может одобрить ленд-лиз на $500 млрд для Киева

Бывший президент США Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах может разработать программу ленд-лиза для Украины на 500 млрд долларов, заявил газете The Wall Street Journal экс-госсекретарь США, бывший директор ЦРУ Майк Помпео.
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