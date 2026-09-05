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Аргументы и Факты

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Эксперт Митряева объяснила, как работает льготный период по кредитке

Эксперт Митряева объяснила, как работает льготный период по кредитке

Льготный период позволяет пользоваться заёмными средствами по кредитной карте без процентов, однако для этого необходимо соблюдать условия банка, рассказали в программе «Доброе утро» на Первом канале.

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