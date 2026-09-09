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Царьград

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Spiegel: Германия недовольна низкими закупками оружия Украиной

Spiegel: Германия недовольна низкими закупками оружия Украиной

Spiegel сообщает о недовольстве в Германии низким уровнем закупок оружия Украиной. Киев, предпочитая собственное производство, требует ракеты для систем Patriot и IRIS-T, что вызывает обеспокоенность Берлина и Москвы, считая поставки угрозой миру.

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