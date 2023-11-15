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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ред Булл» будет использовать на Гран-при Лас-Вегаса особую ливрею – дизайн выбрали среди работ болельщиков

«Ред Булл» будет использовать на Гран-при Лас-Вегаса особую ливрею – дизайн выбрали среди работ болельщиков

Команда «Ред Булл» представила особую ливрею болида, которую будет использовать на предстоящем этапе.

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