Школьники на экскурсии в отделе полиции Чистополя

Школьники Чистополя знакомятся с работой правоохранительных органов. Экскурсии, организованные при участии ветеранов, членов общественного совета и действующих сотрудников полиции, служат важным инструментом профилактики и укрепления связи поколений.
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