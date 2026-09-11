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Школьники на экскурсии в отделе полиции Чистополя

Школьники Чистополя знакомятся с работой правоохранительных органов. Экскурсии, организованные при участии ветеранов, членов общественного совета и действующих сотрудников полиции, служат важным инструментом профилактики и укрепления связи поколений.

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