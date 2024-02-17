Адвокат раскрыл подробности дела задержанного в Аргентине россиянина

Защита россиянина Игоря Чуркина, который был задержан в Аргентине по запросу Украины, просит суд определиться с вопросом о предоставлении ему гражданства, что даст ему право быть судимым в латиноамериканской стране, сообщил в беседе с РИА Новости адвокат россиянина Кристиан Рубилар.