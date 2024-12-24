📹❗️Во главе звена штурмовиков Су-25СМ на пути к огневому рубежу применения 80-мм НУРС С-8КОМ или С-8ОФП "Бронебойщик" из кабрирования можем видеть наиболее совершенную машину Су-25СМ3, оснащенную бортовым комплексом обороны "Витебск-25", ключевым элементом которой являются индивидуальные контейнерные комплексы РЭБ Л-370-3С, осуществляющие постановку ответных прицельных по частоте и спектру активных шумовых и уводящих помех, способных на 35 - 65% снизить вероятность эффективного захвата активными радиолокационными ГСН ракет AIM-120B, применяемых в БК ЗРК NASAMS и F-16AM Block 20 MLU.