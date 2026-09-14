Житель Сакского района задержан за оправдание терроризма

Сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю задержали молодого жителя Сакского района. Его подозревают в публичной поддержке деятельности украинского военизированного объединения, которое Верховный суд РФ признал террористической организацией, сообщила пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.