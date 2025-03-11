Над Россией за ночь сбили 337 беспилотников ВСУ

Из них 91 сбили над Московской областью.Pr Scr vk.com/milРоссийские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь 337 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над регионами России, сообщили 11 марта в Минобороны.