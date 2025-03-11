ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 736 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Григ
    Информация к размышлению😊:интересные фамилии у многих крупных коррупционеров, среди них  рабиновичи, чубайсы, дудки,...Суд арестовал бло...
  • Юрий Юрченко
    Патрульным выдать лопаты и в свинарник убирать навоз...В Екатеринбурге и...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    НежитиМужчина и женщина...

Над Россией за ночь сбили 337 беспилотников ВСУ

Над Россией за ночь сбили 337 беспилотников ВСУ

Из них 91 сбили над Московской областью.Pr Scr vk.com/milРоссийские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь 337 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над регионами России, сообщили 11 марта в Минобороны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх