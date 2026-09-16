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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«В «Зените» дали пройтись по скамейке, но в итоге не взяли из-за плоскостопия». Сушинский о том, что мог стать футболистом

Максим Сушинский рассказал, что в детстве его отдали в школу «Зенита» заниматься футболом, но в итоге не зачислили из-за плоскостопия.

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