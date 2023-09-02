Почему страдающий от засухи Казахстан не может использовать водные ресурсы России? Ответ нашего народа вашему народу

СССР-Россия

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Когда ситуация с водой стала критической, соседи не придумали ничего лучше, кроме обращения за помощью к РФ.

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Комментарии
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Александр Салтановский
Губозакаточную машинку, самой последней модели (можно даже целый ж.д. состав, чтоб всем хватило), а не разворот рек!
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1 д.
Неизвестно Неизвестно
Хрен им, а не машинку! Пусть свою поганую губенку на карандаш наматывают!
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1 д.
Пульхерия Djem
Пусть руину разбирают Польша, Венгрия и т. д., а мы заберём исконно русские земли-Одессу,Харьков. Остальное жлобство и будет руиной, само по себе. Не кормить, не поить, не поддерживать НИКОГО .Мы к этому должны прийти  раз и навсегда. От добра добра не ищут. ТОЛЬКО НА ВЗАИМОВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ .ХВАТИТ, СТОПЭ.
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