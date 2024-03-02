2 марта 2024 года вступит в силу Указание ЦБ РФ об изменениях в тарифах ОСАГО

2 марта 2024 года вступит в силу Указание ЦБ РФ об изменении тарифов по ОСАГО. Центральный банк Российской Федерации подписал Директивы банковской деятельности Российской Федерации № 6660-У «О внесении изменений в Приложение 2 и Приложение 4 Директивы банковской деятельности Российской Федерации от 8 декабря 2021 года» и № 6007-У «О страховых тарифах».