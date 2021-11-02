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Издание Avia.pro: Россия «поставила ультиматум» турецкому лидеру Эрдогану по Сирии

Издание Avia.pro: Россия «поставила ультиматум» турецкому лидеру Эрдогану по Сирии

Российская Федерация «поставила ультиматум» президенту Турции Реджепу Эрдогану по Сирии. Соответствующее утверждение высказано в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

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