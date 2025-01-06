Афганистану придётся пройти в отношениях с Пакистаном проверку на зрелость Политическая жизнь начале 2025 г.
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Афганистану придётся пройти в отношениях с Пакистаном проверку на зрелость Политическая жизнь начале 2025 г.
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