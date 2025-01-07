Устал или болен? Врач Демина открыла признаки возможного диабета у детей

Диабет очень часто в первые моменты проходит бессимптомно. А как его заподозрить? Об этом aif.ru рассказала заведующая эндокринологическим отделением Российской детской клинической больницы Пироговского Университета Елена Демина.
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