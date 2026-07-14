AstraZeneca приобрела глобальные права на китайский препарат от рака лёгких за $600 млн

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca заключила соглашение с китайской Dizal Pharmaceutical о получении глобальных прав на препарат Sunvozertinib (Zegfrovy), предназначенный для лечения немелкоклеточного рака лёгких.
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