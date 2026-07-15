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Политнавигатор

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Зеленский полтора часа раздавал медальки врагам России – в небе не появился ни один дрон

Зеленский полтора часа раздавал медальки врагам России – в небе не появился ни один дрон

© Press Service Of The President Of Ukraine / YPV.2026Кокаинист Зеленский наградил недавно учреждённым «орденом Европы» главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, прибывшую сегодня в Киев на торжества по случаю «дня украинской государственности», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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