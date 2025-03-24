nfopro54.ru – Новости Сибири Скриншот видео Сотрудники УФСБ России по Челябинской области и ГУ МВД по региону при силовой поддержке СОБР во время проверки мест концентрации мигрантов в Сосновском районе обнаружили в одном из складских помещений нелегально действующую молельную комнату.
Силовики накрыли нелегальную молельню с мигрантами на складах в Челябинской области
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИИ
Иван Иванов
Пока не поздно надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
14 час.
Alex Nемо
Выявили аж 20 нелегалов и 28 человек, которые став гражданами России нарушили законы России (из более чем ТЫСЯЧИ лиц!). И что? Выписали штрафы и предписания для явки в военкоматы!? Ищите их теперь на просторах России! Уголовник объявленный в ФЕДЕРАЛЬНЫЙ розыск имеет права и свободно перемещается по всей области!! Там нужно поинтересоваться - сколько он ежемесячно заносит в УВД по области и управленцам в администрации области. Или может только мне это очевидно? Тех кто не встал на воинский учёт - лишать гражданства в административном порядке и, вместе с остальными, депортировать немедленно! Включая всех родственников и семейства! Только тогда можно будет хоть как-то взять ситуацию под контроль!
Ответить
12 час.
Владислав Владислав
Надо выгнать из России ВСЕХ наглых и (или) подлых и (или) безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья и никогда подобных им в Россию не пускать!
Ответить
7 час.
Свежие комментарии