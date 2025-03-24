Силовики накрыли нелегальную молельню с мигрантами на складах в Челябинской области

Alex Nемо

Выявили аж 20 нелегалов и 28 человек, которые став гражданами России нарушили законы России (из более чем ТЫСЯЧИ лиц!). И что? Выписали штрафы и предписания для явки в военкоматы!? Ищите их теперь на просторах России! Уголовник объявленный в ФЕДЕРАЛЬНЫЙ розыск имеет права и свободно перемещается по всей области!! Там нужно поинтересоваться - сколько он ежемесячно заносит в УВД по области и управленцам в администрации области. Или может только мне это очевидно? Тех кто не встал на воинский учёт - лишать гражданства в административном порядке и, вместе с остальными, депортировать немедленно! Включая всех родственников и семейства! Только тогда можно будет хоть как-то взять ситуацию под контроль!