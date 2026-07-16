☔️Ожидается комплекс метеорологических явлений: ливни, сильные дожди в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с в отдельных районах Волгоградской области до конца суток 16.
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☔️Ожидается комплекс метеорологических явлений: ливни, сильные дожди в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с в отдельных районах Волгоградской области до конца суток 16.
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