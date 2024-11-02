Россиянам рассказали, насколько важно хвалить ребенка

Это нужно делать не только за результат Важно хвалить ребенка не только за результаты, но и за усилия, рассказали РИАМО психологи Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Анастасия Магалецкая и Валерия Шугаева.
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